Çinli BYD’nin Türkiye’de söz verdiği yatırımı yapmamasına iktidardan kaçamak yanıtlar: Söz var, yaptırım yok!

Çinli otomobil devi BYD, Manisa’ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını, yıllık 150 bin araç kapasiteli fabrika kuracağını ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını taahhüt etmişti. Bunun üzerine firmaya vergi muafiyeleri, indirimler, arazi tahsisleri yapılmıştı. Buna karşın BYD yatırım yapmadı. Daha sonrada da önceliği Macaristan’a verdiğini açıkladı.

TBMM’de çok sayıda milletvekili konuyu soru önergeleri ile gündeme getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise bütün sorulara aynı yanıtı verdi. Kacır, içten yanmalı araçlarda olduğu gibi yeni gelişen elektrikli araçlarda da Türkiye’nin dünyanın önde gelen üretim üslerinden biri haline getirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Togg projesinin, bakanlığın devam eden destekleri ve tüketicilerin teveccühü ile hedefleri doğrultusunda ilerlediğine işaret eden Kacır, “Diğer taraftan, elektrikli araçlar alanında teknoloji ve üretim yetkinliğine sahip uluslararası oyuncuların yatırımlarının ülkemize çekilmesine de ulusal hedeflerimize ulaşma bakımından stratejik bir önem verilmektedir. Bu kapsamda da çeşitli küresel markaların ülkemizde üretimlerine yönelik çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir” dedi.

‘DESTEK KAPSAMINA ALINDI’

Kacır, BYD’nin Manisa’da gerçekleştirmesi hedeflenen yatırım projesinin, Türkiye’de yeni nesil araç üretim kapasitesinin artırılması amacıyla, “yatırımlara proje bazlı destek verilmesine dair teşvik mevzuatının çizdiği sınırlar dâhilinde; yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak destek kapsamına alındığını” bildirdi.

‘MÜEYYİDELER MEVZUATTA’

Kacır, şöyle devam etti:

“Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim faaliyetleri ile gerekli idari işlemler, bakanlığımızca eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda, sağlanan teşviklerin geri ödenmesine yönelik hususlar ile yatırımcılara uygulanacak diğer müeyyideler ise mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, tüm süreçlerde kamunun hak ve menfaatleri güçlü şekilde teminat altına alınmıştır.”