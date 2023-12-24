Cinsel istismarla suçlanan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ gözaltına alındı

Yayınlanma: 24.12.2023 - 05:26

Güncelleme: 24.12.2023 - 05:29

Ağrı Valiliği, gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medya hesabından gündeme getirdiği çocuk istismarı iddialarıyla gündeme gelen Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Erkan Kösedağ’ın gözaltına alındığını açıkladı.

Metin Cihan, Erkan Kösedağ’ın kampa götürdüğü çocuklara istismarda bulunduğu iddialarını gündeme getirmişti.

İddialar üzerine bir açıklama yapan Valilik; Kösedağ’ın görevden uzaklaştırıldığını, soruşturma başlatıldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iki müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara istinaden Valiliğimizce açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Bahse konu olayla ilgili; ilimizde görev yapan il müdür vekili hakkında ivedi bir şekilde soruşturma işlemlerine başlanılmış olup adli soruşturma neticesinde 23 Aralık 2023 tarihinde gözaltına alınmıştır. Ayrıca idari soruşturma kapsamında ilgili kişi görevden uzaklaştırılmış ve olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından iki müfettiş görevlendirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."