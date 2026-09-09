Cinsel saldırının ardından öldürülen İnceyol davasında karar ertelendi: Katil hâlâ firari

Muş Korkut’ta Ayşe İnceyol’un iki yıl önce Cihan Oral tarafından sokak ortasında kaçırılarak cinsel saldırıya maruz bırakılmasının ardından sığındığı aile evine düzenlenen saldırıda İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol katledildi.

Olayın ardından firar eden Cihan Oral ile saldırı günü yanında olduğu öne sürülen Ahmet Aksu’nun yargılandığı davada, tutuklu sanık Ahmet Aksu hakkında savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmesine karşın yine karar çıkmadı. Cihan Oral’ın yurtdışında bulunması ve yargılamasının yapılamaması nedeniyle kasten öldürme dosyası sanıklar yönünden ayrıldı. Oral hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Oral’ın Fransa’da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Türkiye’ye iadesi için girişimde bulunuldu. Ancak Oral’ın yakalanması ve iade sürecine ilişkin henüz bir sonuç alınamadı. Aksu’nun yargılandığı duruşmada heyet değişikliği yaşanması nedeniyle karar verilemedi. Duruşma 22 Eylül tarihine ertelendi.

SÜREÇ İLERLEMİYOR

Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Çisel Demirkan, “Suç sabit, olay sabit, sanık belli. İvedilikle dosyanın kararı çıkmalı ve Cihan Oral bir an önce Türkiye’ye iade edilmeli” dedi.

Cihan Oral’ın yakalanmasının yalnızca İnceyol ailesinin öldürülmesine ilişkin dosya açısından değil, Ayşe İnceyol’un cinsel saldırı dosyası açısından da önem taşıdığını belirten avukat, Oral’ın yakalanamaması nedeniyle bu dosyada da ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Avukat Demirkan, “Hem Cihan’ın bir an önce ceza alması, adaletin yerini bulması için hem de Muş’ta devam eden Ayşe İnceyol’un cinsel saldırı dosyasının ilerleyebilmesi için Cihan Oral’ın yakalanması gerekiyor. Sanıklar bakımından dosyalar karar aşamasında ancak mevcut hukuk sistemi içerisinde ilerleme kaydedemediğimiz için sonuç alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cihan Oral’ın Fransa’dan iade edilmesi sürecinin uzamasına da tepki gösteren avukat Demirkan, sanığın bulunduğu yerin tespit edildiğini ve bir an önce Türkiye’ye getirilmesi gerektiğini belirtti.