Cinsel saldırıya uğrayan eski "kedicik" Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın karşısında neden dans ettiklerini açıkladı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:44

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:44

140journos'un yayınladığı "Kedicik" belgeselinin ardından suç örgütü lideri Adnan Oktar hakkındaki detaylar yeniden gündem oldu. Adnan Oktar'ın programında bir dönem sıkça görülen Ceylan Özgül, konuk olduğu Beyaz TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2006 yılında girdiği örgütten yıllar sonra nasıl kaçtığını anlatan eski itirafçı Özgül, şöyle konuştu:

"Başka bir örgüt evine geçtim. Bu örgüt evinde de yine bilgisayarımda ve telefonumda takip programları var. Çok limitli bir haberleşme imkanım var. Bir şekilde babamın yeni mail adresini buldum.

Ona 'Şu gün şu saatte gönderdim konumdaki evden çıkacağım. Orada olur musun?' diye mesaj gönderdim. O da hiç hayır demedi. Biraz maceralı oldu."

Hiçbir yere tek gidemediklerini söyleyen Özgül, ayrıca kadınların Adnan Oktar'ın gözlerinin içine bakarak neden dans ettiklerini açıkladı. Özgül, "Onun istediği bir şey. Neyi neden yaptığını bilmiyoruz. Bizden istiyor, biz de orada kalmış insanlarız ve yapıyoruz" ifadelerini kullandı.