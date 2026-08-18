Cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı: CHP'li Yazgan hakkındaki haberlere erişim engeli

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçlarından soruşturma başlatılmasına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.
T24'ün aktardığına göre; erişim engeli kararı, Edirne 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alındı.
Söz konusu habere, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında "milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya can ve mal güvenliğinin sağlanması" gerekçeleriyle erişim engeli kararı getirildiği kaydedildi.