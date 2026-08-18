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Cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı: CHP'li Yazgan hakkındaki haberlere erişim engeli

Cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı: CHP'li Yazgan hakkındaki haberlere erişim engeli

18.08.2026 12:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı: CHP'li Yazgan hakkındaki haberlere erişim engeli

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada yayılan görüntü ile iddialar üzerine “cinsel taciz” ve “sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı” suçlarından soruşturma başlatıldığına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçlarından soruşturma başlatılmasına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.

T24'ün aktardığına göre; erişim engeli kararı, Edirne 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alındı.

Söz konusu habere, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında "milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya can ve mal güvenliğinin sağlanması" gerekçeleriyle erişim engeli kararı getirildiği kaydedildi.

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