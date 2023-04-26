Cipinin direksiyonunda kalp krizi geçirip öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip, cipiyle bir iş yerinin koruma tellerine çarpan Arif Güven (45), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:09
Cipinin direksiyonunda kalp krizi geçirip öldü
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Orhaniye Mahallesi Kozluca Bulvarı'nda, saat 14.30 sıralarında Arif Güven, 16 AJK 744 plakalı cipiyle giderken kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerinin koruma tellerine çarptı. Çevredekilerin aracında hareketsiz bulduğu Arif Güven için sağlık ekibi çağırıldı.

KURTARILAMADI

Gelen ekibin ilk müdahalesini yaptığı Arif Güven, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Arif Güven'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.


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