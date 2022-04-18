'Çırak' olarak girip satın aldığı iş yerinde 10 kişi çalıştırıyor
Muş’ta Taşkın Sakci (38), çocuk yaşlarda çırak olarak başlayıp, 21 yıl sonra satın alıp patron koltuğuna oturduğu matbaada, 10 kişiyi çalıştırıyor. Sakci, "Bugün patron olarak yanımda 10 kişiyi çalıştırabiliyorum. Bunun onur ve gururunu yaşıyorum" diyor.
Evli ve 4 çocuk babası Taşkın Sakci, 1996 yılında 12 yaşındayken çıraklığa başladığı ve daha sonrasında usta olarak devam ettiği matbaayı, 21 yılın ardından satın aldı. İşletmesinde 10 kişiye istihdam sağlayan Sakci, personeli ile birlikte çalışıyor.
Usta olarak çalıştığı matbaadaki patronunun dükkanı satışa çıkaracağını duyunca iş yerini devralan Taşkın, "1996-1997 yıllarında ortaöğretim öğrencisiyken, matbaaya çırak olarak girdim. Tabi bu dönem içerisinde hem okula gittim hem de matbaada çalışmayı sürdürdüm. Matbaada işe girdiğim dönemde, çok büyük bir heves ve önemle çalışmaya başladım. Tabi o dönemler teknoloji bu kadar yoktu. Çırak olarak başladığım işimde daha sonrasında usta olarak çalışmaya devam ettim" dedi.
"GURURLUYUM"
2017’de matbaayı devraldığını belirten Taşkın Sakci, “İlk olarak 4 kişiyi yanımda çalıştırdım. 2020-2021 yıllarında ise 6 kişiyi de İŞKUR üzerinden işe aldık. Şükürler olsun ki çırak olarak işe girdiğim matbaada, bugün patron olarak yanımda 10 kişiyi çalıştırabiliyorum. Bunun onur ve gururunu yaşıyorum" diye konuştu
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