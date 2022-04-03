Cirit antrenmanında attan düşmüştü: 19 yaşındaki gençten acı haber!
Uşak'ta 27 Mart'ta cirit antrenmanı sırasında attan düşten 19 yaşındaki Hasan Sarol, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Uşak'ta, cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan Hasan Sarol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 gündür yaşam savaşı veren Sarol, kurtarılamadı.
İKİ AT ÇARPIŞTI
Mende köyünde 27 Mart'ta, cirit sahasında antrenman sırasında iki at çarpışmış, çarpışma sonucu dengesini kaybederek attan düşen Hasan Sarol ağır yaralanmıştı.
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