Cirit antrenmanında attan düşmüştü: 19 yaşındaki gençten acı haber!

Uşak'ta 27 Mart'ta cirit antrenmanı sırasında attan düşten 19 yaşındaki Hasan Sarol, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

AA
03 Nisan 2022 Pazar, 14:57
Cirit antrenmanında attan düşmüştü: 19 yaşındaki gençten acı haber!
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Uşak'ta, cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan Hasan Sarol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 gündür yaşam savaşı veren Sarol, kurtarılamadı.

İKİ AT ÇARPIŞTI

Mende köyünde 27 Mart'ta, cirit sahasında antrenman sırasında iki at çarpışmış, çarpışma sonucu dengesini kaybederek attan düşen Hasan Sarol ağır yaralanmıştı.



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