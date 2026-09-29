Cirolar enflasyona yetişemedi, kiralar gecikmeye başladı: Perakendeci 2027’den umutsuz

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği başkanı olan aynı zamanda Semet Yolaç Canlıel ile ECE Türkiye eş başkanlığı görevini sürdüren Nuri Şapkacı, perakende sektöründe 2027 yılının ilk yarısının 2026’dan daha zor geçeceğini belirtti.

ECE Türkiye olarak basınla bir araya gelen eş başkanlar perakende sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

2026’nın 8 ayında giriş sayıları aynı kalırken toplam cironun enflasyonun 1.5 puan altında kaldığını segment bazında ise ciddi ayrışma kaydedildiğini belirten Nuri Şapkacı, “Moda ve ayakkabı kategorileri enflasyonun 4-5 puan altında kalırken; eğlence ile yemeiçme sektörü enflasyonun 4 ila 8 puan üzerinde performans gösterdi. Sinema salonlarının satışlarında da yüzde 300 artış görüldü. Alım gücü erozyonuna uğrayan tüketici genel harcamalar yerine keyif almaya ya da dönemsel olarak teknoloji ürünlerine yöneliyor” dedi.

Perakende sektöründe 2022-2024 yılları ve 2025’in ilk yarısındaki yüksek büyümenin ardından, 2025’in ikinci yarısı itibarıyla bir yavaşlama süreci başladığını belirten Şapkacı, perakendeciler için artan işçilik, enerji ve tedarik zinciri maliyetlerine değinerek “Artık kira ödemelerinde gecikmeler, vade talepleriyle karşılaşmaya başladık. Gereken desteği sağlayacağız” dedi.

TEKSTİL MODADA KÂR ERİYOR

Halihazırda ciro korumak için yoğun indirimlerle karlarını eriten tekstil/moda segmentinin bu süreçte en çok erozyona uğrayacak alan olduğu öngören Canlıel ve Şapkacı, markaların tedarik zincirinde lokalleşmeye ve mağaza alanını başka markalara açarak optimizasyona gitmesi gerektiğini vurguladı.

Yöneticilerin AVM’lere ilişkin aktardıklarına göre ise Türkiye pazarına girmek isteyen yeni uluslararası markalar olmasına karşın AVM’lerde yüzde 95’in üzerinde genel doluluk olması nedeniyle ve yeni AVM yapılmadığı için bu markalara yer açılamıyor. Marka karmasının yenilenememesi ise turizm harcamalarının olumsuz etkilenme riskine işaret ediyor.

Şapkacı, “Perakendeciler açısından büyümeyi sağlıklı bir nakit akışı ve sürdürülebilir operasyon yapısıyla gerçekleştirmek önemli. Diğer taraftan AVM’lerde doluluk oranlarının yüzde 100’e yaklaşması, büyümek veya pazara yeni girmek isteyen markaların uygun lokasyon bulmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle yatırım ortamının güçlenmesi ve ticari gayrimenkulde daha öngörülebilir bir zeminin oluşması, perakendenin fiziksel büyüme kapasitesi açısından büyük önem taşıyor” dedi.