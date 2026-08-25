CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün 'Madencilerin hakları ödendi' haberlerine tepki: 'Ya haberciliğinizi savunun ya da madencilerden özür dileyin!'

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun CNN Türk, NTV ve Habertürk'e yönelik eleştirilerine dikkati çekerek üç kanala seslendi.

Bildirici, "Ya bir yanıt vererek haberciliğinizi savunun ya da madencilerden özür dileyip haberlerinizi düzeltin" dedi.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da sürdürdüğü eylemler sırasında Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun CNN Türk, NTV ve Habertürk'e yönelik eleştirileri üzerine Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici üç televizyon kanalına çağrıda bulundu.

Holding, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada madencilerin işçilik alacaklarının eksiksiz ödendiğini öne sürmüş, Aksu ise işçilerin ücretsiz izin, kıdem ve ihbar tazminatları ile sigorta primleri başta olmak üzere çeşitli alacaklarının hâlâ ödenmediğini söylemişti.

Aksu, holdingin açıklamasının ardından CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün "madencinin hakları ödendi" yönünde haber yaptığını belirterek kanallara tepki göstermişti.

Aksu, "Siz nasıl habercilik yapıyorsunuz? Haklar ödendi mi? Sordunuz mu direnen işçilere?" diye sormuş; televizyon kanallarını holdingin açıklamasını işçilere sormadan yayımlamakla eleştirmişti. Aksu ayrıca, "Holding tetikçisi misiniz? Holdingden besleniyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

BİLDİRİCİ: GÜNLERDİR SUSUYOR, BU AĞIR SÖZLERİ DUYMAZDAN GELİYORSUNUZ

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aksu'nun sözlerini hatırlatarak CNN Türk, NTV ve Habertürk'e seslendi.

Bildirici, şunları kaydetti:

"CNN Türk, NTV ve Habertürk... Başaran Aksu, size sormuş; 'Kardeşim siz nasıl habercilik yapıyorsunuz? Haklar ödendi mi, sordunuz mu direnen işçilere? Nasıl gazetecilik lan bu?' Sizin bir yanıtınız yok mu bu sözlere? Günlerdir susuyor, bu ağır sözleri duymazdan geliyorsunuz."

Bildirici, üç kanalın Aksu'nun eleştirilerine karşı tutum alması gerektiğini belirterek, "Susmak, işçilerin eylemini görmezden gelmekle olmaz. Ya bir yanıt vererek, haberciliğinizi savunun ya da madencilerden özür dileyip haberlerinizi düzeltin" ifadelerini kullandı.