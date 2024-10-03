Çocuğu ısıran maymunun sahibine 41 bin 817 lira para cezası

Adana’da kendisini sevmek isteyen çocuğu ısıran maymunun sahibine 41 bin 817 lira para cezası uygulanırken, maymuna el konuldu.

Çocuğu ısıran maymunun sahibine 41 bin 817 lira para cezası
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İHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 17:04

Adana’da “Hint Şebeği” cinsi maymun kendisini sevmek isteyen bir çocuğu ısırdı. Bu görüntüler sosyal medyada yayınlanıp haber olunca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Polis yaptığı çalışmada maymunun Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Söğütlü Mahallesinde bir evde tutulduğu bilgisine ulaştı. Polis eve yaptığı baskında maymunu ele geçirdi. Maymunu R.Ç. (16) isimli çocuk bulduğunu söyledi. “Hint Şebeği” olduğunu ve toplum sağlığı açısından beslenmesi, bakılması yasak olan cins olduğu için 41 bin 817 lira cezai işlem uyguladı.

Polis maymuna da el koyup doğa koruma müdürlüğüne teslim etti.


Etiketler: #Adana

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