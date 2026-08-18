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Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla dövülen 75 yaşındaki erkek tutuklandı

Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla dövülen 75 yaşındaki erkek tutuklandı

18.08.2026 19:27:00
Güncellenme:
İHA
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Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla dövülen 75 yaşındaki erkek tutuklandı

Samsun'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen ve kızın yakınları tarafından sopayla darbedilen 75 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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İddiaya göre, Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde O.S. (75) isimli şahıs, 4 yaşındaki H.Ç.'ye tacizde bulundu.

Olayı gören çocuğun yakınları, şüpheliyi sopalarla darbetti. Samsun Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından şahıs, Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen O.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.S., mahkemece "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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