Çocuk, elindeki tabancayla sokakta rastgele ateş açtı!
Adıyaman’da 14-15 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, sokakta tabancayla rastgele ateş açıp kaçtı.
Adıyaman Sıratut Mahallesi'nde H.E., isimli 14-15 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, elindeki tabancayla sağa sola rastgele ateş açtı.
Polislerin geldiğini gören H.E., koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunarak boş kovan topladı.
Polis ekipleri inceleme yaparken H.E. isimli çocuk bekçiler tarafından yakalandı.
Belindeki tabancaya da el konulan H.E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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