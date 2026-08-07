Çocuk Koruma Kanunu Teklifi'nde yaş düzenlemesi: 'Tekerrürde yaş sınırını 18'den 15'e düşüren madde tekliften çıkarıldı'

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda suç işleyen çocuklarla ilgili Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1 ile 9'uncu bölümlerini kapsayan ilk bölümü üzerine görüşmeler başladı.

KABUL EDİLEN ÖNERGEYLE CEZANIN ESNETİLECEĞİ HALLER SINIRLANDIRILDI

AKP milletvekillerinin imzasıyla sunulan ve Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun kapsamı yeniden düzenlendi.

Düzenlenen maddeye göre, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ile daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmiş olma kriterleri çerçevesinde, 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanan yaş indirimlerinin uygulanmaması yetkisi daraltıldı. Buna göre, yaralama sonucunda duyulardan veya organlardan birinin işlevinin zayıflaması, yüzde sabit iz veya kemik kırılması gibi durumlar ceza ağırlaştırmasının dışına çıkarıldı.

Yapılan bu değişiklikle uygulama, mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesi, duyularından veya organlarından birinin işlevini yitirmesi, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolması, yüzünün sürekli değişmesi, gebe bir kadına karşı işlenip çocuğunun düşmesine neden olunması ve kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi halleriyle sınırlandırıldı. Öte yandan, belirlenmiş olan ağır kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarında 15-18 yaş grubuna uygulanan 3'üncü fıkra hükümleri tatbik edilebilecek.

TEKERRÜR DÜZENLEMESİNDE YAŞ İNDİRİMİ TEKLİF METNİNDEN ÇIKARILDI

Kabul edilen önerge bir diğer önerge doğrultusunda, tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnası 18'den 15'e düşürülmesi öngören madde teklif metninden çıkarıldı. Böylece, tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnası 18 olarak uygulanmaya devam edecek.

ŞAHİN: ''KANUNEN BİR ÜST SINIR YOK''

Düzenlemede ateşli silahların saklanmasıyla ilgili 1'inci maddesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Yeni Yol Grubu Ankara Milletvekili İdris Şahin, teklifin ilgili maddesini desteklediklerini söyledi. Şahin, sivil vatandaşların edindiği ateşli silah sayısında bir üst sınır olmamasını eleştirerek, "Bu madde, bu kanun teklifinin en anlamlı maddelerinden biri; her ne kadar gerekçesine ve yazılış şekline katılmasak da bu maddeyi desteklediğimizi ifade etmek isteriz çünkü biz sadece çocuklarımızı değil ülkemizdeki her bir canlıyı silahtan korumamız gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de sivil bir vatandaşın yasal olarak alabileceği ateşli silahlar sayısında kanunen doğrudan bir üst sınır bulunmuyor. Ben yıllarca ceza avukatlığı yaptım ve bir silah aldım, on sekiz senedir bir şarjör mermi boşaltmadım. Bu kadar silah merakı niye?" dedi.

Nitelikli hal düzenlemesine ilişkin talebini de dile getiren Şahin, "Temel suç tanımı korunmalı ancak silahın dolu olarak veya uygun mühimmatla birlikte çocuk tarafından ele geçirilmesi çok daha yüksek bir risk oluşturduğu için daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hal olarak düzeltilmeli, şarjörü boş bir silahın teminiyle şarjörü dolu, emniyeti açık bir silahın temini arasında bir fark olmalı" dedi.

ARPACI: ÇOCUKLARIN KARIŞTIĞI ORGANİZE SUÇ OLAYLARI YÜZDE 236 ARTTI

1'inci maddeye ilişkin konuşan YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, teklifin aksine koruyucu kamu düzenine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Arpacı, "Ahmet Minguzzi, Ata Emre Akman, Atlas Çağlayan, Abdurrahman Balcı... Birkaç sene içinde cinayete kurban giden ülkenin geleceği gençlerimizden sadece birkaçı. 2025’te mağdur olan çocuk sayısı tam 268 bin.Bir senede suç işleyen çocuğumuzun, gencimizin sayısı 200 bin. Bütün gençler bir fırsatını bulup ülkeyi terk etmek istiyor farkında mısınız? Geleceğimiz gidiyor ve giden de geri gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu maddeyi doğru bulduklarını fakat teklifin genel çözüm anlayışının yetersiz olduğunu belirten Arpacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1. Maddeyle, ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeden saklayan kişiye ceza öngörülüyor, bu düzenlemenin amacını doğru buluyoruz. Ancak 2020 ile 2025 arasında çocukların karıştığı organize suç olayları yüzde 236 arttı. Teklifin gerekçesinde yoksulluk ve eğitimden kopuştan söz ediliyor ama çözüm bölümünde yeniden sadece cezalar artırılıyor. Bizim ihtiyacımız, çocuğu suç işledikten sonra hatırlayan bir sistem değil. Çocuk adaletinde başarı, kaç çocuğa ceza verdiğimizle değil, kaç çocuğun suça sürüklenmesini önlediğimizle ölçülür."

Teklifin 4'üncü maddesinin görüşmeleri esnasında oylama işlemine geçilmeden önce TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.