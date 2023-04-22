Çocuklar sordu, Ekrem İmamoğlu yanıtladı!

Yayınlanma: 22.04.2023 - 17:24

Güncelleme: 22.04.2023 - 17:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez çocukların sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, YouTube'da yayın yapan TepkiKolik kanalına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konuk oldu.

Çocukların kendisi için hazırladığı soruları yanıtlayan İmamoğlu, programdan kısa bir kesiti de Twitter hesabından paylaştı.

"ÇOCUKLAR NE SORDU, BEN NE TEPKİ VERDİ?"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar ne sordu, ben ne tepki verdim? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu, sorularınız bol olsun çocuklar. TepkiKolik kanalına bu kez ben konuk oldum."