Çocuklar sordu, Ekrem İmamoğlu yanıtladı!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TepkiKolik kanalının özel yayınına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukların sorularını yanıtladı. İmamoğlu programdan bir kesiti, "Çocuklar ne sordu, ben ne tepki verdim?" ifadesiyle paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez çocukların sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, YouTube'da yayın yapan TepkiKolik kanalına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konuk oldu.
Çocukların kendisi için hazırladığı soruları yanıtlayan İmamoğlu, programdan kısa bir kesiti de Twitter hesabından paylaştı.
"ÇOCUKLAR NE SORDU, BEN NE TEPKİ VERDİ?"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklar ne sordu, ben ne tepki verdim? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu, sorularınız bol olsun çocuklar. TepkiKolik kanalına bu kez ben konuk oldum."
Çocuklar ne sordu, ben ne tepki verdim?— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 22, 2023
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu, sorularınız bol olsun çocuklar.
TepkiKolik kanalına bu kez ben konuk oldum; https://t.co/bG2I7o3iP1 pic.twitter.com/igunS2oySN
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