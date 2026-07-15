Çocuklara ağır ceza teklifine tepki: ‘Çözüm ceza değil, sosyal politika’

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, TBMM gündeminde bulunan ve suça sürüklenen çocukların daha ağır cezalarla ve infaz rejimleriyle karşı karşıya kalmasına yol açabilecek kanun teklifine karşı yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, çocuk adalet sisteminin asıl amacının cezalandırmak değil; çocuğu korumak, rehabilite etmek ve yeniden topluma kazandırmak olduğu hatırlatıldı.

"ÇOCUKLAR SUÇUN FAİLİ OLMADAN ÖNCE MAĞDURUDUR"

Açıklamada, suça sürüklenen çocukların çoğunlukla suçun faili olmaktan önce ihmalin, yoksulluğun, şiddetin, istismarın ve eşitsizliğin mağduru olduğuna dikkat çekildi. Daha ağır cezaların çocuk suçluluğunu azalttığına dair hiçbir bilimsel verinin bulunmadığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların eğitimden, aileden ve sosyal destek mekanizmalarından koparılması, onları yeniden suça sürükleme riskini artırmaktadır. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak çocukları cezalandıran değil, çocukları koruyan bir devlet anlayışını savunuyoruz."

"ÇÖZÜM CEZAEVLERİNİ BÜYÜTMEK DEĞİL"

Çocukları korumanın yolunun cezaevlerini büyütmek olmadığı vurgulanan açıklamada; yoksulluğu ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizlikleri azaltan ve çocuk işçiliğini önleyen kamusal bir çocuk koruma sisteminin inşa edilmesi gerektiği ifade edildi. Dernek, çocukların korunması için laik eğitime ve kamusal güvencelere işaret etti:

"Çocukları korumanın yolu; her çocuğun nitelikli, bilimsel ve laik eğitime eşit erişimini güvence altına alan, sosyal hizmetleri güçlendiren ve çocukların tarikatlar ile cemaatlerin etkisine terk edilmediği kamusal bir çocuk koruma sistemini inşa etmekten geçmektedir."

"DEĞİŞMESİ GEREKEN POLİTİKALARDIR"

Gerçek güvenliğin ancak hak temelli sosyal politikalarla sağlanabileceğini belirten dernek, devletin temel görevinin çocukları suç işledikten sonra cezalandırmak değil, çocukların suça sürükleneceği koşulları tamamen ortadan kaldırmak olduğunu kaydetti. Açıklama, "Çünkü korunması gereken çocuklardır; değiştirilmesi gereken ise onları koruyamayan politikalardır" sözleriyle son buldu.