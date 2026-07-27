Çocuklara canını siper etmişti: Şehit öğretmen Ayla Kara için verilen söz tutulmadı

Kahramanmaraş’ta öğrencilerini kurtarmak için kurşunların önüne atlayan Matematik Öğretmeni Ayla Kara’nın adının bir okula verileceği açıklanmıştı.

Katliamın üzerinden 4 ay geçti. Bakanlar, milletvekilleri ve yerel yöneticilerin verdiği sözler tutulmadı. Ortada ne yeni okul var ne de şehit öğretmenin adı.

CANINI VERDİ AMA ADI HALA YAŞATILAMADI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen kanlı saldırıda öğrencilerini korumak için hayatını ortaya koyan Matematik Öğretmeni Ayla Kara’nın isminin bir okulda yaşatılacağı sözü havada kaldı.

Cumhuriyet’in ulaştığı şehit öğretmenin eşi Ramazan Kara, saldırının ardından devletin üst kademelerinden isimlerin kendileriyle görüştüğünü belirterek, aradan geçen dört aya rağmen hala sözlerin tutulmasını beklediklerini ifade etti.

“Eşimin adını bir okula vereceklerini söylediler” diyen Kara, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin de Ayla Kara isminin nitelikli bir okulda yaşatılmasını istediğini dile getirdi.

‘‘FEN LİSESİ OLSUN İSTEDİK AMA ‘PROSEDÜR’ DEDİLER’’

Ailenin talebinin Kahramanmaraş’taki nitelikli bir Fen Lisesi’ne şehit öğretmenin adının verilmesi olduğunu anlatan Kara, bu isteğe “prosedür uygun değil” yanıtı aldıklarını söyledi.

Ayla öğretmenin şehit olduğu okulun yapılacak yeni binasına Ayla Kara isminin verileceğinin de gündeme geldiğinden bahseden Kara; “Yeni binanın projesini gördüm ama henüz bir gelişme yok. Sürecin bir an önce hızlanmasını verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz’ dedi.

OKUL DEDİLER AMA ADI ‘BİLİŞİM SINIFI’NDA KALDI

Siyasilerin “Ayla Kara’nın adını yaşatacağız” açıklamalarına rağmen şu ana kadar şehit öğretmenin ismi yalnızca Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki Albayrak İlkokulu ve Ortaokulu’nda oluşturulan bir bilişim sınıfına verildi.

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen Ramazan Kara, eşinin fedakârlığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Kara, “Eşim öğrencilerini ve okulunu çok seviyordu. Onlara siper olması da bunun en büyük kanıtı. Eğer kendini ortaya koymasaydı ölü ve yaralı sayısı çok daha fazla olabilirdi. Biz hâlâ o acıyla yaşıyoruz. O kurşun sadece eşime değil, birçok hayata sıkıldı. Eşim yine aynı durum olsa yine çocukları için canını verirdi. Şehit bir öğretmenin adını yaşatmak bu kadar zor mu?” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

NELER OLMUŞTU?

15 Nisan 2026’da Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda, 14 yaşındaki bir öğrencinin okulda ateş açması sonucu 9 öğrenci ve Matematik Öğretmeni Ayla Kara’nın da aralarında bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.