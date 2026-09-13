Çocuklarda daha sık izleniyor: Uzmanlardan astım uyarısı

Uzmanlar; nefes alırken güçlük, göğüste sıkışma ve tekrarlayan öksürükle kendisini gösteren astımın Türkiye'de en çok çocukları vurduğunu söylüyor.

Konuya ilişkin açıklama Türk Toraks Derneği Astım ve Alerji Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Bozkurt'dan geldi.

Türkiye’de astım vakasının resmi verilere göre yaklaşık 3.5 ila 4 milyon olduğunu ancak gizli vakalar ve uzman raporları dahil edildiğinde bu sayının 7.5 milyona kadar ulaştığının tahmin edildiğini söyleyen Bozkurt, ülkemizde yapılan araştırmalarda sıklığı erişkinlerde yüzde 2 -10 olarak görülen astımın çocuklarda ise yüzde 0,7-21 arasında bildirildiğini aktardı. Bu hastaların yüzde 32.6’sının ağır formda olduğunu belirten Bozkurt, “TÜİK verilerine göre toplumumuzda gerçekleşen her bin ölümden yaklaşık 3’ünün nedeni olarak ciddi bir sağlık yükü oluşturuyor” diye konuştu.

‘YÜKSELİŞ VARLIĞINI GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR’

Türkiye'de astım hastası verilerinde gelecekte ciddi bir artış beklendiğini ifade eden Bozkurt, “Bu yükseliş eğilimi halihazırda varlığını güçlü bir şekilde sürdürüyor. Aynı bölgede ve aynı yöntemle yürütülen uzun-dönem bilimsel çalışmalar, astım sıklığının yıllar içinde istikrarlı bir şekilde arttığını somut olarak ortaya koyuyor. Bu tırmanışın arkasında yatan temel nedenlerin başında küresel iklim krizi, hızla artan hava kirliliği ve değişen olumsuz çevresel faktörler geliyor. Öte yandan, verilerdeki bu artış sadece hastalığın yaygınlaşmasıyla değil, aynı zamanda toplum eğitimleri sayesinde astım farkındalığının artması ve buna bağlı olarak hastaların sağlık kuruluşlarına daha sık başvurup doğru tanıyı alabilmesiyle de doğrudan ilişkili” dedi.

‘KENTSEL ALANLARDA SIKLIĞINI YUKARI ÇEKİYOR’

Astım ve diğer allerjik hastalıkların hijyen hipotezine göre kırsal yaşam koşullarında daha az görüldüğünün düşünüldüğünü belirten Bozkurt, “Marmara ve Karadeniz gibi nem oranı yüksek, yağışlı ve kıyı şeridinde yer alan bölgelerde ev tozu akarları ile küf mantarlarının kolay çoğalması, astım görülme sıklığındaki artışı kolaylaştırıyor. Bölgesel iklim farklılıklarının yanı sıra kentleşme ve sanayileşme de coğrafi dağılımı doğrudan etkiliyor, yoğunlaşan trafik kökenli hava kirliliği ve batı tipi yaşam tarzı, kentsel alanlardaki astım sıklığını kırsal bölgelere kıyasla yukarı çekiyor” diye konuştu.

ÇOCUKLARDA DAHA SIK İZLENİYOR

Bozkurt, erişkin ve çocuk astım sıklığı illere göre karşılaştırıldığında; çocuklarda astımın, Afyonkarahisar hariç tüm illerde erişkinlere göre daha sık izlendiğini kaydetti.