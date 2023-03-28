Çocukları sopayla döven servis şoförü tutuklandı

Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince “çocuğa karşı kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:20
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Olay, 27 Mart günü öğlen saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulun servisinde gerçekleşmişti. İddiaya göre, serviste bulunan çocuklar yerlere çöp atması nedeniyle bunu gören servis şoförü sinirlenerek çocuklara bağırmış eline aldığı süpürge sapıyla da çocukları dövmüştü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Aziz Hancı isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından “çocuğa karşı kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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