Çocukları ve aileleri destekleme projesi: Yarınlara Kartopu

Kars-Yapı Kredi’nin Cumhuriyetin 100. yılında erken çocukluk döneminde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başlattığı “Yarınlara Kartopu” projesi, çocukları ve aileleri güçlendirmeyi hedefliyor.

Prof. Dr. Selçuk Şirin ve proje ekibinin katkılarıyla geliştirilen proje, dijital eğitim platformunu saha uygulamalarıyla buluşturuyor.

Proje kapsamda Kars’ta düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. Selçuk Şirin ve okulöncesi eğitmeni Derya Şirin çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Etkinlikte, erken çocukluk döneminde çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen uygulamalar paylaşıldı, anne-babaların çocuklarının gelişim yolculuğundaki rolü, oyun temelli öğrenme yaklaşımı ve günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek gelişim destekleyici yöntemler ele alındı.

Yarınlara Kartopu projesi kapsamında, akademisyenler tarafından hazırlanan 212 eğitim videosu, podcast’ler ve eğitim materyalleri ücretsiz olarak ailelerin kullanımına sunuluyor. Bugüne kadar yaklaşık 620 bin kullanıcı platforma üye olurken aileler eğitim içeriklerinde toplam 13 bin 824 gün geçirdi. Her bir kullanıcı, çocuğunun gelişimini desteklemek amacıyla platformda ortalama 32 saat vakit ayırdı. Belirli sayıda eğitim videosunu tamamlayan ailelere sunulan eğitim setleri bugüne kadar 110 bine yakın aileye ulaştı.

İLK YILLAR ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Selçuk Şirin çocukların geleceğinin yaşamın ilk yıllarında şekillendiğini belirterek şunları söyledi: “Bilimsel araştırmalar bize çok net bir gerçeği gösteriyor: Beynimizin gelişiminin büyük bölümü yaşamın ilk altı yılında tamamlanıyor. Dil gelişiminden problem çözme becerilerine, sosyal ve duygusal gelişimden öğrenme kapasitesine kadar yaşam boyu kullanacağımız pek çok yetkinliğin temeli bu dönemde atılıyor. Bu nedenle erken çocukluk dönemine yapılan yatırım, hem çocukların yaşamı hem de toplumların geleceği açısından en yüksek getiriyi sağlayan yatırımlardan biri. Ancak bu, yalnızca çocuklara yatırım yapmak anlamına gelmiyor. Çocukların ilk ve en önemli öğretmenleri ebeveynleridir. Çocukların gelişimini yalnızca doğdukları koşullar değil, ailelerinin doğru ve güvenilir bilgiye erişebilme imkânı da önemli ölçüde şekillendiriyor. ”

GELECEĞE YATIRIM

Çocukların yaşamın ilk yıllarında eşit fırsatlara erişmesinin toplumun geleceği açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın da “Yapı Kredi olarak kuruluş misyonumuz doğrultusunda yalnızca faaliyet alanımızda değil, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak projeler üretmeyi de sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Kurucumuz Kâzım Taşkent’in, ‘Bizim gibi büyük kuruluşların iki görevi vardır. Birincisi, kendi iştigal konuları ile ilgili görevleri; ikincisi ise topluma karşı olan görevleridir’ sözü bugün de bize yol göstermeye devam ediyor. Yarınlara Kartopu da bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir toplumun temeli, çocukların hayata eşit fırsatlarla başlayabilmesinden geçiyor” dedi.

‘KENDİMİ SEVİYORUM’

Okulöncesi eğitmeni Derya Şirin’in, çocuklarla yaptığı atölyelerin başlıkları şöyle:

- KENDİMİ SEVİYORUM: Çocukların özgüvenleri ve kendilerine yönelik olumlu duyguları destekleniyor.

- HOP HOP-SİHİRLİ KELİMELER: Çocuklar “Merhaba”, “Nasılsın?”, “Teşekkürler”, “Yardım edebilirim” ve “Hoşça kal” gibi sosyal yaşamda iletişimi kolaylaştıran ifadeleri hareketlerle birlikte kullanıyor.

- BU HAYVANIN ADI NE?: Çocuklar, gördükleri hayvanın adını söylemeden sesini ve hareketlerini taklit ederek anlatmaya çalışıyor.

- OFF SIKILDIM: Bu etkinlikte sıkılma, hemen ortadan kaldırılması gereken olumsuz bir durum olarak değil; durma, dinlenme ve düşünme anı olarak ele alınıyor.

5 İLKEYİ UNUTMAYIN

Prof. Selçuk Şirin, ailelere yönelik sunumunda şunları anlattı:

- ÇOCUĞUNUZUN MİZACINI İYİ TANIYIN: Her çocuk kendi mizacıyla doğar. Tek tip ebeveynlik yok; ebeveynliğinizi çocuğunuza göre uyarlayın.

- GÜVENE DAYALI BİR BAĞ KURUN: Güven olmadan özgüven olmaz. İhtiyacına her yanıt verdiğinizde mesaj aynı: “Bana güvenebilirsin.”

- MÜKEMMEL DEĞİL, YETERİNCE İYİ OLUN: Zarar vermeyin, gelişeceği alanı bırakın; gerisi fazlalık.

- EVDE BELLİ BİR RUTİN OLUŞTURUN: Günü öngörülebilir olan çocuk kendini güvende hisseder. Katı değil; bambu gibi dik ama esnek.

- KIYASLAMAKTAN VAZGEÇİN: Çocuğunuzu akranlarıyla değil, kendisiyle kıyaslayın: Geçen ay yapamadığını bu ay yapıyor mu?