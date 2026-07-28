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Çocukların giydiği kostümün satışı yasaklandı: Bakanlık piyasadan toplatılmasına karar verdi

Çocukların giydiği kostümün satışı yasaklandı: Bakanlık piyasadan toplatılmasına karar verdi

28.07.2026 14:32:00
Güncellenme:
DHA
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Çocukların giydiği kostümün satışı yasaklandı: Bakanlık piyasadan toplatılmasına karar verdi

Kimyasal güvenlik testlerinden geçemeyen 'çocuk kostümü' ürününe ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, "Üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddeler bulunduğunun belirlenmesi üzerine; ürünün piyasaya arzı yasaklanmış, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
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Ticaret Bakanlığı, kimyasal güvenlik testlerinden geçemeyen 'çocuk kostümü' ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığımızın faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 'Jinafire Long Çocuk Kostümü' adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediği tespit edilmiştir. Üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddeler bulunduğunun belirlenmesi üzerine; ürünün piyasaya arzı yasaklanmış, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz ürün bildirimlerine ve alınan tedbirlere GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden ulaşabilmektedir."

İlgili Konular: #Çocuk #Güvenlik #Ticaret Bakanlığı #kostüm

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