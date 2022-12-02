'Çocukların kavgası' nedeniyle tartıştığı eniştesini tüfekle vurdu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halil A. (40), çocuklarının kavga etmesi nedeniyle tartıştığı eniştesi Yusuf C.'ye (53), çalıştığı fabrikanın önüne giderek av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Yusuf C. bacağından yaralandı, Halil A. ise gözaltına alındı.
İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta, 2 Aralık Cuma saat 09.00 sıralarında; Halil A. ile eniştesi Yusuf C.'nin çocukları kavga etti. Kuzenlerin kavgasına babaları da dahil oldu.
Eniştesiyle telefonda tartışan Halil A., evden av tüfeğini alıp, Yusuf C.'nin çalıştığı mobilya fabrikasına gitti. Halil A., fabrikanın girişine çağırdığı eniştesine tüfekle ateş etti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Yusuf C., yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Halil A. ise polis tarafından olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinin önünde yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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