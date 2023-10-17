‘Çocuklarla sohbet kayıtlarınız’ var diyerek dolandırdılar: 9 kişi tutuklandı

Çocuklarla sosyal medya üzerinden sohbet kayıtları olduğunu söyleyip, kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtıp, kendilerinden para alan şüphelilere yönelik 7 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 9’u tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:15
‘Çocuklarla sohbet kayıtlarınız’ var diyerek dolandırdılar: 9 kişi tutuklandı
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İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma çerçevesinde, şüphelilerin "yaşı küçük kız çocukları ile sosyal medya üzerinden sohbet kayıtlarınız görüntüleriniz var aileleri sizden şikayetçi oldular, sizi aileleri ile uzlaştıracağız" şeklinde söylemlerde bulunarak yurttaşları kandırdıkları, şüphelilerin kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtıp inandırıcılık sağlamak adına da müştekilerin açık kimlik bilgilerinin söyleyerek ikna edildiği ve uzlaştırma adı altında mağdurlardan para talep edilerek dolandırıldıkları tespit edildi. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan ekipler, tespiti yapılan 23 şüpheliyi yakalamak için İstanbul, Mersin, Adana, Diyarbakır, Tunceli, Mardin ve Adıyaman illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 22’si yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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