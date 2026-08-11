Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi: 48 şüpheliye işlem yapıldı

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilimiz ve ilçelerinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet kapsamında, ülkemize kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edilmiştir. Yapılan operasyonlarda; 43 olay meydana gelmiş, 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, operasyonlar neticesinde; 7 bin 978 paket kaçak sigara, bin 660 paket ısıtılmış tütün mamulü, bin 343 adet puro, 102 adet muhtelif malzeme, 89 adet elektronik sigara, 34 adet elektronik eşya, 29 adet termos, 4 kilo nargile tütünü ve 4 litre kaçak viski ve rakı ele geçirilmiştir" denildi.