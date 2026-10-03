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Çok sayıda materyale el konuldu... Bursa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

Çok sayıda materyale el konuldu... Bursa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

3.10.2026 13:25:00
Güncellenme:
DHA
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Çok sayıda materyale el konuldu... Bursa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

Bursa merkezli 4 ilde ‘Bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması doğrultusunda ‘Bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık’ olaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Savcılık talimatıyla İstanbul, İzmir ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyale el konuldu.

4 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlgili Konular: #Bursa #dolandırıcılık

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