İYİ Partili Turhan Çömez duyurdu: ‘MSB’den ABD’li lobi şirketine 2,4 milyon dolarlık anlaşma’

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Milli Savunma Bakanlığı’nın ABD merkezli Ballard Partners şirketiyle 2,4 milyon dolarlık lobi anlaşması yaptığını duyurdu.

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın Ballard Partners ile bir yıllık anlaşma imzaladığını belirterek sözleşme belgesini paylaştı.

Belgede, anlaşmanın 15 Ağustos 2026 ile 14 Ağustos 2027 tarihleri arasında geçerli olduğu ve şirketin hizmetleri karşılığında Milli Savunma Bakanlığı tarafından aylık 200 bin dolar ödenmesinin kararlaştırıldığı görülüyor. Buna göre bir yıllık hizmet bedeli 2,4 milyon dolar tutuyor.

Sözleşmede ayrıca şirketin hizmetleri kapsamında ortaya çıkacak makul seyahat ve diğer cepten harcamaların da Bakanlık tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Bu kapsamda otel, uçak bileti, araç hizmetleri ve yemek giderleri de yer alıyor.

“ŞİRKET TRUMP’A YAKIN”

Çömez, Ballard Partners’ın ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığına dikkat çekerek, şirketin Trump’ın seçim kampanyalarında görev aldığını ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) için de ABD’de lobi faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Çömez, anlaşmaya tepki göstererek şunları söyledi: “Amerikan lobi şirketlerine oluk oluk para akıtıyorlar! Şimdi de Millî Savunma Bakanlığı! Ballard Partners şirketi ile "lobi anlaşması" yapmış. Şirket Trump’a yakın, onun kampanyalarını düzenlemiş. Ayrıca KYB, yani Talabani için de ABD'de lobi faaliyetleri yapmış. Bir yıllık faaliyet için 2,4 milyon dolar para ödenecek. Yani 115 milyon TL. Masraflar hariç, onlara ne kadar vereceğiz belli değil. Adamların yol, yemek paraları bile Millî Savunma Bakanlığı tarafından karşılanacak. Yazık değil mi bu paraya? Biz NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip değil miyiz? NATO’nun en büyük ordusuna sahip ABD’nin bir lobi şirketine neden bizim Millî Savunma Bakanlığımız bu kadar büyük bir para öder? S-400’lerin satışı, F-16’ların modernizasyonu, F-35'lerin alınabilmesi için mi? Yoksa başka bir amaçla mı?

Anlaşmada imzası olan Millî Savunma Bakanı Sayın Güler’e detaylı sorular sordum. Eminim bunların neredeyse tamamı cevapsız kalacak,

Ama unutmasınlar ki hepsi kayda geçecek ve gelecek nesiller bunları sorgulayacak, hesap soracak” dedi.