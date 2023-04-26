Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, Cumhuriyet TV'ye konuştu: 'Bir hikâyenin bitişine tanık olacağız'

Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:33

Güncelleme: 26.04.2023 - 19:12

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala hasta olmasına rağmen il mitinglerini yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece katıldığı canlı yayında rahatsızlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ani gelişmenin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "midesini üşüttüğünü ve bugün yapılacak Kırıkkale, Yozgat ve Sivas mitinglerine katılamayacağını" duyurdu. Erdoğan'ın eski doktoru, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu kötüleşene kadar il mitingleri yapmaya iten nedenleri Cumhuriyet TV'ye anlattı.

"ERDOĞAN KAYBEDECEĞİNİ GÖRÜYOR"

Sözlerine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini sunarak başlayan Çömez, "Canlı yayında böyle bir şeyin yaşanıyor olması durumun öneminin biraz daha altını çiziyor. Erdoğan bunu kampanya çalışmasına bağladı, yine onun sözü üzerinden, ona itibar ederek değerlendirme yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki neden Erdoğan bu kadar yoğun bir kampanya çalışmasına başladı? Erdoğan kaybedeceğini görüyor" açıklamasında bulundu.

"ERDOĞAN SİYASETTEKİ KARİYERİNİN SON 2 HAFTASINA GİRDİ"

Erdoğan'ın panik içinde olduğunu öne süren Çömez, "Erdoğan aslında kampanya başlamadan önce, erken seçim çalışmaları başlamadan önce, depremi de bahane ederek, çok renkli bir kampanya olmayacağını, miting yapılmayacağını ve herkesin buna riayet etmesini beklediğini söyledi. Fakat geçtiğimiz haftalarda hem Erdoğan'ın yaptırdığı özel anketleri hem kamuya açık veriler hem bizim elimizdeki veriler hem de sahadaki gözlemlerimiz Erdoğan'ın artık kariyerinin son dönemine geldiğini gösteriyor. Erdoğan artık siyasi kariyerinin son 2 haftasına girdi ve bir hikâyenin bitişine tanık olacağız hep birlikte'' ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN YAŞADIĞI KORKU KOLTUK KAYBINDANDIR"

Türkiye'nin yeni bir döneme hazırlandığını belirten Çömez, sahadaki gözlemlerini aktardığı konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Erdoğan'ın yaşadığı panik, telaş, endişe ve korku bundandır. Çünkü 21 yıldır alıştığı bu koltuk altından gidiyor. Bunu gördüğü için Erdoğan, panikle mitinglere, açılışlara, devlet destekli programlara sarıldı, bakanlarını sahaya sürdü, yine bakanlar devlet destekli projelerle yola devam ettiler ve buradan oy devşirmeye çalışıyorlar. Bütün bunları bir kenara bırakırsak benim sahada gördüğüm şu: saha artık 'yeter' diyor, 'bıktık' diyor, 'değişim' diyor ve saha bir devri kapatmaya hazırlanıyor."