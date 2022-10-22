"Çöp Adam” dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam” Dizisi ne zaman başlayacak?

Star’ın yeni dizisi ‘Çöp Adam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. "Çöp Adam” dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam” Dizisi ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 13:38
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Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı “Çöp Adam” dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor.

"ÇÖP ADAM” DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenen dizi gerçek bir olayı konu alıyor.

"ÇÖP ADAM” DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosu'nda; Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak yer alıyor.

"ÇÖP ADAM” DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çöp Adam dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.


Çöp Adam dizi Star TV

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