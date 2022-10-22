"Çöp Adam” dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam” Dizisi ne zaman başlayacak?
Star’ın yeni dizisi ‘Çöp Adam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. "Çöp Adam” dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam” Dizisi ne zaman başlayacak?
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı “Çöp Adam” dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor.
"ÇÖP ADAM” DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenen dizi gerçek bir olayı konu alıyor.
"ÇÖP ADAM” DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosu'nda; Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak yer alıyor.
"ÇÖP ADAM” DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Çöp Adam dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Koca duyurdu: Binali Yıldırım ameliyat oldu
- Eski paylaşımlarını unuttu, Fakıbaba'ya ateş püskürdü
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- Hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı geliyor...
- AKP 'torba'dan Katar'ı çıkardı
- 'O fabrikayı kamuya alacağız'
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi
- Karın ağrısıyla gitti, hamile olduğu ortaya çıktı