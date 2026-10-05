COP31 için 81 ilden 81 genç delege belirlenecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları çerçevesinde, "81 İlden 81 Genç Delege" çalışmasıyla öğrencilerin yaşadıkları illerin coğrafi, çevresel, sosyal ve kültürel özelliklerinden hareketle iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularını değerlendirmeleri ve çözüm önerileri geliştirmeleri hedefleniyor.

Gençlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarına katılımını sağlamak amacıyla yürütülecek çalışma kapsamında, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arasından her ili temsil etmek üzere bir asıl ve iki yedek genç delege belirlenecek.

Delege seçimlerinde öğrencilerin yaşadıkları çevreye ilişkin gözlemleri, özgün fikir ve çözüm önerileri ile araştırma ve ifade becerileri dikkate alınacak.

81 İLDEN 81 BİLDİRİ HAZIRLANACAK

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenen genç delegeler, COP31 temaları kapsamında kendi illerine ilişkin bildiri hazırlayacak.

Her il için belirlenecek bir asıl ve iki yedek genç delegeye ait bilgiler ile hazırlanan bildiriler, il millî eğitim müdürlükleri tarafından Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilecek.