Çorlu Tren Katliamı davası: Duruşma ertelendi

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:19

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde, 8 Temmuz 2018 tarihinde Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu raylardan çıkıp devrildi.

Tren Katliamı'nda 7'si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın yaşanmasında kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın 10'uncu duruşması, mahkeme salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görüldü.

ACILI AİLELER ÇORLU HALK EĞİTİM MERKEZİ'NİN ÖNÜNDE

Duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar bölgesinde bir araya tren katliamında yakınlarını kaybeden aileler, Bulvar Yolu üzerinde toplanıp, ellerinde 'Adalet İstiyoruz' yazılı pankart ve tren katliamında hayatını kaybeden evlatlarının, annelerinin, babalarının fotoğrafları ve tren katliamında sorumlu olduğunu düşündükleri dönemin TCDD yetkililerinin fotoğrafları ile yürüyerek Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nin önüne geldi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu destek verdi.

AİLELER DURUŞMAYI TERK ETTİ

Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görülen davada Avukat Evren İşler, usule ilişkin itirazda bulundu. İşler, Gezi Parkı Davası'nda tutuklanan Avukat Can Atalay'ın duruşmaya katılmasını talep etti. Talep, mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Aileler duruşmayı terk etti.

5 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteleme kararı aldı. Bir sonraki duruşma tarihi 5 Ekim 2022 olarak belirlendi.

ERKEK: 'ADALET, RAYLARIN ALTINDA KALDI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, erteleme kararının ardınan Cumhuriyet'e konuştu. Erkek, "Adalet, rayların altında kaldı" ifadelerini kullandı.

MISRA ÖZ: 'GENEL MÜDÜR KATİL, ULAŞTIRMA BAKANI KATİLDİR'

Mahkeme çıkışı konuşma yapan Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, davanın yine ertelenmesine isyan etti. Öz, "Genel Müdür katil, Genel Müdür Yardımcısı katil, Ulaştırma Bakanı katildir" ifadelerini kullandı.

Öz, "5 Ekim'e atıldı 11. duruşma. Herkes güzelce tatillerini yapsın adalet rayların altında kalsın diye... Tahammülümüz yok, anlayışımız yok artık" dedi.