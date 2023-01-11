Çorlu tren katliamı davasının 12’nci duruşması yapılıyor: 'Adalet uyuyor'

Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:36

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:36

Çorlu tren katliamı davasının görülen önceki duruşmasında, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdür Vekili Mümin Karasu tutuklanmış, tutukluluğunun 45. gününde tahliye edilmişti.

Duruşma öncesi aileler Bulvar Yolu Santral Işıklar bölgesinde bir araya geldi.

Aileler, tren katliamında yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. "Adalet istiyoruz" yazılı pankart eşliğinde duruşmanın görüleceği yere yürüyen aileler "Hak, hukuk, adalet, kaza değil cinayet" sloganları attı.

Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, mahkeme salonu önünde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu’nun tutuklanıp ardından tahliye edilmesine tepki gösterdi.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Öz, “Biz evlatlarımızı 5 yıldır toprağın altından seviyoruz. Biz her duruşmada katillerin pankartlarını, isimlerini ellerimizde taşıyoruz. Gerçek sorumluların, sorumluluğunu bilmeyerek iş yapanların neticesinde evlatlarımızı kaybettik. Vazgeçmeyeceğiz davamızdan. Evlatlarımız, bizim evlatlarımız. Eğer bugün buradaysak yarın sizin evlatlarınız mezarda olmasın diye tüm çabamız. Katiller hesap vermedikçe biz sevdiklerimizi, sizler sevdiklerinizi kaybetmeye devam edeceksiniz. Bugün Mümin Karasu içeride bütün sanıkların işaret ettiği asıl kişi Mümin Karasu 5 yılın sonunda ilk defa yargının karşısında hesap verecek. Gerçek sorumluları korumaktan vazgeçene kadar biz burada olacağız” dedi.

"ADALETİ UYANDIRACAĞIZ"

Katliamda kardeşlerini, yeğenini ve kızını kaybeden Zeliha Bilgin de “Adalet uyuyor. Adalet uymaya devam ediyor ama bizler burada olduğumuz sürece adaleti uyandıracağız. Bir gün bu haklı davamızda haklı çıkacağız” ifadelerini kullandı.