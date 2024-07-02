Çorlu'da tarım arazisinde yangın: TOMA ile müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Söndürme çalışmasında TOMA'nın da kullanıldığı, devam eden yangında ilk belirlemelere göre 300 dönümü buğday ekili olmak üzere 900 dönüm alan zarar gördü.
Çorlu'nun Yenice Mahallesi Karatepe mevkinde tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne ait atış poligonunun da bulunduğu bölgeye polisin TOMA araçları da sevk edildi.
İtfaiye, TOMA ve iş makineleri ile müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre 300 dönümü ekili olmak üzere 900 dönüm tarım alanı zarar gördü. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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