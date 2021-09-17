Çorlu'daki tren kazasında iki kızını kaybeden baba kalbine yenik düştü

17 Eylül 2021 Cuma, 14:30

Çerkezköy Belediyesi’nde bekçilik yapan 55 yaşındaki Erdinç Dikmen, Çerkezköy’deki evinde dün gece kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, “Edinç Ağabey’i tren kazasından sonra tanıdım. İki kızını kaybetmişti. İş ihtiyacı olduğunu öğrenmiştim. Belediyemiz zabıta bünyesinde bekçilik yapıyordu. Dün gece rahatsızlanarak kalp krizi geçirmiş. Hepimiz çok üzgünüz. İki yavrusunun acısına fazla dayanamadı. Mekanı cennet olsun” dedi.

Aynı kazada oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti: