Çorlu'daki tren kazasında iki kızını kaybeden baba kalbine yenik düştü

Tekirdağ Çorlu’da 25 kişinin öldüğü tren kazasında 13 yaşındaki Gülce ve 23 yaşındaki Özge Nur isimli iki kızını kaybeden 55 yaşındaki baba Erdinç Dikmen, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 14:30
Çorlu'daki tren kazasında iki kızını kaybeden baba kalbine yenik düştü
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Çerkezköy Belediyesi’nde bekçilik yapan 55 yaşındaki Erdinç Dikmen, Çerkezköy’deki evinde dün gece kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, “Edinç Ağabey’i tren kazasından sonra tanıdım. İki kızını kaybetmişti. İş ihtiyacı olduğunu öğrenmiştim. Belediyemiz zabıta bünyesinde bekçilik yapıyordu. Dün gece rahatsızlanarak kalp krizi geçirmiş. Hepimiz çok üzgünüz. İki yavrusunun acısına fazla dayanamadı. Mekanı cennet olsun” dedi.

Aynı kazada oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Erdinç Abi’nin kalbi bu acıya daha fazla dayanamadı. Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Uzunköprü’de kızlarının yanına defnedilecek. Başımız sağolsun."

"Geç gelen adalet, adalet midir? Bir babanın 3 yıldır beklediği adaletin gelmemesine sebep olan şahsiyet, bu vebal senin midir? Kendi vicdan muhakemende boğul. Soracağız elbet hesabını!"


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