Çorum'da Alevi dedelerinden örnek çıkış: 'Cemevine ihtiyaç yok, huzurevi ve kreş yapın'

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafından kurulan Rıza Şehri Misafirhane ve Aşevi 6 Haziran’da hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan ve Alevi örgütlerinin 'asimilasyon merkezi' olduğu yönünde eleştiriler yaptığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın üç cemevinin bulunduğu Bahçelievler Mahallesinde dördüncü cemevini yapmak için harekete geçtiği bildirdi.

VALİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI

Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Dede Arif Demiral ve iki köy muhtarı ve bir imam ile bir garsonun katılımıyla14 Temmuz 20267DA Çorum Valiliğinde Bahçelievler Mahallesinde yapılacak cemevi için istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Bahçelievler Mahalle muhtarı Aziz Önal ve Alevi kurum temsilcileri ve dedeleri çağrılmadı. Muhtar Önal “Valilikte yapılan toplantıya Bahçelievler muhtarı olarak ben çağrılmadım. İki köy muhtarı, bir imam, bir garson ve bir dede çağrılmış ve bunların hiç biri bizim mahallede oturmuyor. Beni de çağırsalardı dördüncü cemevine ihtiyaç yok derdim. Çatlak ses olmasın diye beni çağırmadılar.”

''CEMEVİNE İHTİYAÇ YOK, HUZUREVİ VE KREŞ YAPILSIN''

Cumhuriyet’e konuşan Çorum Bahçelievler Muhtarı Aziz Önal “Üç cemevi bulunan bizim mahallemize cemevi yapılması için toplantı yapılıyor, beni çağırmadılar. İki köy muhtarı ve imam ve bir de garson çağırmışlar, bunların hiç biri bizim mahallede oturmuyor” diye tepki gösterdi. Çorum Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, mahalleye Kültür Bakanlığı aracılığı ile yapılmak istenen cemevinin yerine yaşlı bakım evi, kreş veya kütüphane yapılmasını istediklerini belirterek bu talepleri ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir dilekçe gönderdiğini ifade etti. Muhtar Aziz Önal, Bahçelievler Mahallesi’nde üç tane cemevi bulunduğunu, dördüncü bir cemevine ihtiyaç olmadığını bildirerek, cemevi için harcanacak bütçenin daha acil bir ihtiyaç olan yatırımlara dönüştürülmesini talep etti. Muhtar Önal şu ifadelere yer verdi;

“Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına üç cemevi var, huzur evi ve kreş yapılsın diye bir dilekçe gönderdim. Zaten cemevi değil, Cemevi ve kültür evi diye bir yer yapmak istiyorlar. Bizim cemevine ihtiyacımız yok, bizim yaşlı bakım evine ihtiyacımız var, vatandaşlarımızın da bu yönde talepleri var. Kültür ve Cemevi Başkanlığına resmi olarak gönderdiğim dilekçeme henüz bir cevap verilmedi. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı üç tane cemevi olan bir yere dördüncü cemevini yapmak istiyor. Bizim ve vatandaşların da kafasında soru işaretleri var, niye Çorum, niye üç cemevi olan Bahçelievler Mahallesi diye? Mahalleli de kesin cemevi değil, yaşlı bakım evi, kreş yapılmasını istiyor. Yaşlı bakım evi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor, Çorum merkezde yer yok, yaşlı vatandaşlar ilçelere, başka illere gönderiliyor, bu da başka sorunlar yaşanmasına, yaşlıların psikolojisinin bozulmasına neden oluyor. Her mahalleye yaşlı bakım evi yapsınlar ve yaşlılar yakınlarından, çevresinden ayrı düşmeden buralarda bakılsın.”

''BİZİ BÖLMEK İSTİYORLAR''

Cumhuriyet’e konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı ve Alevi dedesi Nurettin Aksoy üç cemevinin bulunduğu Bahçelievler Mahallesine asimilasyon merkezi Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının dördüncü cemevini yapmak istemesinin tesadüf olmadığını belirti. Dede Aksoy şu şekilde konuştu;

“Bu mahallenin özelliği, bizim bu mahallede üç tane cemevimiz, dört aracımız var, üçü cenaze taşıma hizmeti yapıyor. Mahallede belediyeden, valilikten hiçbir yardım almadan kendi işlerimizi kendimiz yapıp, kendi sorunlarımızı birlik beraberlik içinde kendimiz çözüyoruz. Bu yıl ki Alevi çalıştayımız ve Alevi canlar buluşması festivalimiz çok kalabalık geçti, Özgür Özel de katılıp bir konuşma yaptı. Burada halk bize sahip çıktı, bizi bölmek, paralamak istiyorlar, bütün mesele bu. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı asimilasyon merkezi, devletin gücünü arkasına alarak Alevileri bölmek, paralamak için her şey yapıyor. Bunların içinde bir de dede var, (Arif Demiral) firari FETÖ’cü Osman Eğri ile programlar yapan, FETÖ’nün cami-cemevi projesinde yer alan bir dede bunlarla hareket ediyor, işbirliği yapıyor. Çorum’da yeterince cemevi olan mahalleye niçin dördüncü cemevi yapılıyor? Bütün mahallelerde kültür merkezleri, spor tesisleri var ama dördüncü cemevini yapmak istedikleri Bahçelievler Mahallesinde bunların hiç biri yok. Yaşlı bakıma muhtaç bir sürü yaşlı insan var. Gençlerin spor yapacağı bir alan yok. Bütün bu ihtiyaçlara rağmen Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı mahalleye dördüncü cemevi yapmak istiyor.”