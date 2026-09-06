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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

6.09.2026 14:24:00
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İHA
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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
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Kaza, Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan S.T. idaresindeki otomobil ile S.U. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

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5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta yolcu olarak bulunan N.U., S. A., A. E., H. T. ve S. T. yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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