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Çorum'da kene kabusu can aldı: KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan yurttaş kurtarılamadı!

Çorum'da kene kabusu can aldı: KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan yurttaş kurtarılamadı!

12.08.2026 13:22:00
Güncellenme:
AA
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Çorum'da kene kabusu can aldı: KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan yurttaş kurtarılamadı!

Çorum'un Alaca ilçesinde bir hafta önce kene nedeniyle tedavi gördüğü devlet hastanesinden Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 57 yaşındaki Şenay Tokmak isimli kadın hayatını kaybetti.
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Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Şenay Tokmak'a (57) bir hafta önce kene tutundu.

Tokmak, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Tokmak, kurtarılamadı.

Tokmak'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Killik köyünde defnedileceği öğrenildi.

İlgili Konular: #çorum #KKKA