Çorum’da aranan 26 kişi yakalandı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:31

Güncelleme: 25.11.2024 - 16:31

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, 18-25 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 26 şahıs yakalandı.

Öte yandan haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın, 1 erkek vatandaş bulundu. Kayıp 1 kadının arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.