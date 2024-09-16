Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 08:45

Çorum-Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisinde Dursun K. idaresindeki otomobil, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin, sürücüsü ile araçta bulunan Nigar K., Bayram K. ve Güldane K. yaralandı.

Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar sağlık personeli tarafından yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #çorum #kaza

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