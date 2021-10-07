Çorum'da hırsızlık yapmak için girdiği iki evde de evlerin sahipleriyle karşılaşan şahıs tutuklandı
Çorum'da aynı gece hırsızlık amacıyla girdiği iki evde de ev sahipleriyle karşılaşan Seyit Ö. ismindeki şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Girdiği 2 evde de sahipleriyle karşılaşan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Çorum’da, hırsızlık için girdiği 2 evin sahipleriyle karşılaşınca kaçan 39 yaşındaki Seyit Ö., polis ekiplerince yakalandı. Ev sahiplerinin teşhis edip, şikayetçi olduğu Seyit Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GİRDİĞİ EVLERDE EVLERİN SAHİPLERİYLE KARŞILAŞTI
Olay, gece Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Seyit Ö., hırsızlık amacıyla girdiği evde ev sahibi Neriman Ü. ile karşılaştı. Kadının çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, 1 saat sonra aynı mahalledeki Hatice A.’ya ait eve girdi. Burada eline geçirdiği cüzdandaki paraları almaya çalışan Seyit Ö.'yü karşısında gören ve panik yaşayan kadın da çığlık attı. Sesler üzerine evden kaçan Seyit Ö., ihbarla bölgeye gelen polis ekiplerince yakalandı. Ekiplerin incelemelerinde Seyit Ö.'nün, bir miktar para aldığı tespit edildi. Ev sahipleri, teşhis ettikleri Seyit Ö.'den şikayetçi oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Seyit Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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