Çorum'da iki otomobil birbirine girdi... Yaralılar var!
Sungurlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Sungurlu-Çorum kara yolu 4. kilometresinde İrfan K. yönetimindeki 19 SN 435 plakalı otomobil ile Emre K. idaresindeki 06 TIH 91 plakalı otomobil, çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 19 SN 435 plakalı otomobilde sıkışan 2 kişi, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralanan sürücü İrfan K. ile otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Narin davasında kan donduran ifadeler ortaya çıktı!
- Belediyelerden hastane adımı
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’