Çorum'da iki otomobil birbirine girdi... Yaralılar var!

Sungurlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Çorum'da iki otomobil birbirine girdi... Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 14:25

Sungurlu-Çorum kara yolu 4. kilometresinde İrfan K. yönetimindeki 19 SN 435 plakalı otomobil ile Emre K. idaresindeki 06 TIH 91 plakalı otomobil, çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 19 SN 435 plakalı otomobilde sıkışan 2 kişi, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralanan sürücü İrfan K. ile otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #çorum #kaza #otomobil #yaralı

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