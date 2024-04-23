Çorum’da yolcu otobüsü, TIR’a arkadan çarptı: 1'i ağır 10 yaralı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:59

Güncelleme: 23.04.2024 - 12:59

Feci kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum- Samsun kara yolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi.

Ramazan Semiz idaresindeki 08 AY 080 plakalı yolcu otobüsü, arıza yapan ve yol kenarında duran Nuh Günay idaresindeki 42 CSJ 09 çekici ve 06 AB 9408 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'u ambulanstaki tedavilerinin ardından başka bir otobüs ile yola devam ederken, 1 kişi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.