Coşkun Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı. Peki, Coşkun Yılmaz kimdir? Yeni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz kaç yaşında, nereli?

COŞKUN YILMAZ KİMDİR?

Coşkun Yılmaz'ın 1965 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Eğitim hayatının ilk yıllarını Ordu'da sürdüren Yılmaz, 1985 yılında Ordu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde eğitim aldı.

Coşkun Yılmaz, meslek hayatına 1990 yılında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı'nda arşivist olarak başladı. Akademik kariyerini de sürdüren Yılmaz, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Uzun yıllar İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, Ayasofya İdari Kurulu Üyeliğinde de bulundu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı görevine getirilen Yılmaz, yazma eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması çalışmalarında görev aldı. 31 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.