Çürümekten kurtarıldı sanat merkezi oldu

Çürümekten kurtarıldı sanat merkezi oldu
Konak’ta oteller sokağında bulunan ve bir dönem silah imalathanesi olarak kullanılan ve silahhane olarak adlandırılan tarihi bina, Konak Belediyesi tarafından çürümekten kurtarılarak restore edildi.
Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi olarak hizmet verecek merkez, ağustos ayında İzmirlilerle buluşacak. Sanathane birçok farklı dalda kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Özellikle açık hava film gösterimleriyle nostalji yaşatacak olan merkezde tiyatrodan sinemaya, müzik dinletilerinden sahne gösterilerine kadar farklı dallarda etkinlikler düzenlenecek. Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi binanın bahçe bölümünde yürütülen çalışmalarda tamamen Konak Belediyesi’nin öz kaynakları kullanıldı. Oturma bankları belediyenin atölyelerinde üretilirken yer döşemelerinde ise daha önceki yol ve kaldırım çalışmaları sırasında sökülen ve depolarda bulunan parke taşlarından kullanıldı. Öte yandan dış mekân, ışıklandırma, heykel ve sanatsal çalışmalarla renklendirildi.
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