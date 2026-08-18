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'Cübbeli Ahmet' acil ameliyata alındı: 'Sağ salim çıkmıştır'

'Cübbeli Ahmet' acil ameliyata alındı: 'Sağ salim çıkmıştır'

18.08.2026 15:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Cübbeli Ahmet' acil ameliyata alındı: 'Sağ salim çıkmıştır'

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede apandisit patlaması riski nedeniyle acil ameliyata alındı. Yapılan açıklamada, "Yapılan tetkîkler sonucu apandistin büyüdüğü tesbît edilince patlama riskine karşı âcil ameliyata alınmış ve gece 01:30'da ameliyattan biiznillâh sağ sâlim çıkmıştır" denildi.
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün resmi X hesabından sağlık durumuna ilişkin bir duyuru yayımlandı.

Paylaşılan bilgilere göre; Ünlü, dün sabah saatlerinde dergi yazıları için hazırlık yaptığı sırada başlayan ve gün boyu şiddetini artıran bir karın ağrısı yaşadı. Akşam saatlerinde bir toplantıya katılan Ünlü, ağrılarının devam etmesi üzerine saat 22:30 sularında hastaneye götürüldü.

Hastanede gerçekleştirilen tetkiklerde apandistinin büyüdüğü ve patlama riski bulunduğu belirlendi. Acil olarak ameliyata alınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün gece saat 01:30'da operasyondan çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yapılan tetkîkler sonucu apandistin büyüdüğü tesbît edilince patlama riskine karşı âcil ameliyata alınmış ve gece 01:30'da ameliyattan biiznillâh sağ sâlim çıkmıştır ve sabah namazını ayakta kılmayı Mevlâ Teâlâ nasîb etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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SÜLEYMANCILARI HEDEF ALMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve iktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son zamanlarda Süleymancılar cemaatine yapılan operasyona tam desteğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Benzer sorunların İsmailağa cemaatinde yaşandığına dikkat çeken Ünlü, "Tarihin tekerrür etmesi kaçınılmaz olacaktır" demişti.

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