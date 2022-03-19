Cübbeli Ahmet'in dünürünün ailesinden bakanlık arazisine yalı projesi

19 Mart 2022 Cumartesi, 16:41

Uzun yıllar İller Bankası'nın eğitim ve dinlenme tesisleri olarak kullanılan İstanbul Tuzla'da deniz kıyısındaki yaklaşık 50 bin metrekarelik arazinin kaderi, 2017 yılında değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası arazisinin “turistik tesis ve park” olan imarını; ticaret ve konut olarak değiştirdi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, mahkemenin bir kez iptal ettiği ve şu anda da dava süreci devam eden planlara konu olan arazide inşaat başladı. 2019 yılında İller Bankası'nın açtığı ihaleyi Paltürk Enerji A.Ş-Osman Acar Limited Şirketi Ortak Girişimi almış ve 540 milyonluk sözleşmeye imzalanmıştı.

Bugünlerde “Mercan Tuzla Vesen Yalıları” projesi için ön talep toplanıyor. Uydu görüntülerinde daha önce ağaçlarla kaplı arazide yapılacak 16 blokta 158 adet daireden oluşan yalı projesi için ağaçların kesildiği görülüyor.

MİLYONLUK SPOR ORGANİZASYON İHALELERİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ



İnşaatı üstlenen şirket kamuoyunun yakından tanıdığı bir aileye ait. İnşaatı yapan Vesen Yapı A.Ş.'nin sahibi kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu. Şirket, 2017 yılında Paltürk Enerji A.Ş. adı ile Mehmet Muhittin Palazoğlu, Ahmet Palazoğlu ve Cem Türkyener tarafından 200 bin TL sermaye ile kuruldu ve ihaleye de bu şirket girdi. 2018 yılında Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu da şirketin yönetim kurulu üyesi oldu, 2019'da yönetimden ayrıldı. 2021 yılının aralık ayında şirketin adı Vesen Yapı Anonim Şirketi oldu, sermayesi de 10 milyon TL'ye yükseltildi. Şirketin tek sahibi İTO kayıtlarına göre şu an Mehmet Muhittin Palazoğlu. Esat ve Muhittin Palazoğlu, Bolu’da Nakşibendi Şeyhi Sürmeli Hoca Muhittin Palazoğlu’nun torunları. Cübbeli'nin damadı ve kardeşleri, AKP döneminde İBB'den aldığı milyonluk spor organizasyon ihaleleri ile gündeme gelmişti.

İPTAL KARARI ÇIKMIŞTI

Bakanlık 2017'de yaptığı plan ile İller Bankası arazisinin “turistik tesis ve park” olan imarını; emsal 1, yükseklik 4 kat yapılanma koşullarında “ticaret, turizm, konut, park, dini tesis” fonksiyonuna çevirmişti. Dönemin İBB CHP Meclis Grubu adına açılan dava sonucunda 30 Ocak 2020 tarihinde iptal kararı çıktı. Mahkeme kararında inşaat alanının 3 misli arttırıldığı, turizm tesisi şeklindeki planlama geçmişinin ortadan kaldırıldığı vurgulandı.

DANIŞTAY'A BAŞVURMAYA HAZIRLANIYORLAR

Mahkemem kararı üzerine Nisan 2020'de bakanlık tekrar plan hazırladı. Son plan ile arazinin 41 bin metrekaresi “ticaret ve konut” için geri kalanı anaokulu, park için ayrıldı. Dini tesis ve turizm alanları plandan çıkarıldı. İptal edilen planda 1 olan emsal 0.75'e düşürüldü. Yükseklik 4 kat olarak kaldı. Bu planın iptali için de eski CHP'li meclis üyeleri İbrahim Doğan ve Hakkı Sağlam dava açtı. Davacıların taşınmazla ilgili bir mülkiyet ve komşuluk ilişkisi bulunmadığı gerekçesi ile ehliyet yönünden dava reddedildi. İstinaf başvurusu da 3 Şubat 2022'de reddedilen Doğan ve Sağlam, kararı temyiz etmek için Danıştay'a başvurmaya hazırlanıyor.