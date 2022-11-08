Cübbeli’den Canan Kaftancıoğlu’na hakaret davası

08 Kasım 2022 Salı, 22:35

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri öncesinde mevcut başkan Şekip Avdagiç'e destek çağrısında bulundu.

Avdagiç'e karşı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin bir adayının olduğunu öne sürdü. Ünlü, “Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz” dedi. Kaftancıoğlu da Ünlü’nün bu sözlerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, "Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi:))” ve “Nükteli birazdan Kaftancıoğlu’nun yazdıklarını beğenmek şu kadar, RT etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:) Papucumun cübbelisi” şeklinde tweet attı.

Kaftancıoğlu’nun bu paylaşımı sonrası Ünlü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Kaftancıoğlu’nun, Ünlü’ye hakaret ettiği öne sürülerek, hakkında dava açılması istendi.

‘KAYBEDECEKLERİ BÜYÜK BİR ŞEY VAR’

Ünlü’nün suç duyurusunun ardından Cumhuriyet’e konuşan Kaftancıoğlu, “Görünen o ki Cübbeli Ahmet'in de desteklediği kişiler herhalde kaybedeceklerini düşündüler ki benim İstanbul seçimlerinde desteklediğim kişiler olduğunu söyleyerek bunlara oy vermenin günahkâr olduğunu iddia edecek kadar, kaybedecekleri büyük bir şey var. Cübbeli Ahmet Hoca böyle bir şuursuzluğa imza atmış oldu. İstanbul seçimlerinden önce de Ekrem İmamoğlu'na oy verenler için benzer şeyleri söylemişti” diye konuştu.

‘SÖYLEDİĞİ CÜMLELER KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

Demokrasiye bu şekilde müdahale etmenin iki tane önemli sebebinin olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Birinci ya kendi çıkarınız, rantınız, oluşturduğunuz düzen, kendiniz için kurduğunuz düzen bozulacaktır, bu düzenin karşısında demokrasinin gereğini yapanları ya şeytanlaştıracaksınız ya günahkâr ilan edeceksiniz ki kendi iktidarınızı devam ettirin. İkincisi de kadınların, kendi düşüncelerini söyleyen bu topraklardaki kadınların hep günahla günahkarlıkla ilişkilendirilmesi de bizim topraklardaki din kisvesi altında, dine sığınan ama dine en büyük zarar veren kişilerin kullandığı klasik yöntemdir. Yoksa Cübbeli Ahmet'in ne dediği ne demediği hiç umurumda değil ama gidip böylesi bir seçimde söylediği cümleler kabul edilebilir değil.

‘ASIL HAKARET HALKA YALAN SÖYLEMEK’

Konuya dair düşüncelerini paylaştığını dile getiren Kaftancıoğlu, “Haksız iş, ihale almanın sevap sayıldığı bir yerde benim söylediklerimi de günah sayması anlaşılır dedim. Kendisi de hakaret davası açmış. Asıl hakaret eden, halka hakaret eden kendileridir. Halka yalan söylemek, halka hakaret etmektir. Benimle ilgili kısmına gelince, Cübbeli Ahmet hocaya yıllardır, tenezzül edip cevap bile vermem, terörist seviciliğinden ne teröristliğim kaldı, ne x, y, c terör örgütü üyesi olmadığım ne de inançsızlığım kaldı. Asıl hakaretler onlardır. Ben Cübbeli Ahmet hocanın söylediğine karşı düşüncelerimi paylaşmışımdır” dedi.

‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN GELDİĞİNİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ’

Kaftancıoğlu, “Ne yazık ki iyice araçsallaştırılmış yargı da bu memleket de gerçekten suç işleyenleri, gerçekten hakaret edenleri değil, gerçekleri söyleyenleri cezalandırdığı için de yeniden yargı eliyle kendisi herhalde bir şeyler yapmak istiyor. Cübbeli Ahmet gibiler yargılandığı zaman bu ülkede hukukun üstünlüğünün geldiğini hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.