'Cübbeli'den Erdoğan'a tepki: 'Ya ters dönerse?'
Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz politikası üzerine “Nass böyle emrediyor” sözlerine tepki gösterdi.
CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz politikası üzerine “Nass böyle emrediyor” demesine tepki gösterdi.
Ünlü, Erdoğan’ın faiz tavrını desteklediğini ancak açıklamasında “Nass böyle emrediyor” diyerek dini gerekçeler sunması üzerine şunları söyledi:
“Ya ters dönerse? Bir başarısızlık olduğunda bu millet kabahati Kuran’a bulur. Zaten ateistlik deistlik almış başını gidiyor. Bir de buradan para işinde zarar ettiği zaman, Nass dersen ‘Kuran bizi’ batırdı derler. Hocala”
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