Cuma gününe dikkat! Suriye'⁬den geliyor... Araçlarınıza dikkat edin

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:36

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:36

Kavurucu yaz aylarının ardından hava sıcaklıklarındaki düşüş ile rahat bir nefes alan yurttaşlara kötü haber geldi. Sıcak hava dalgası, yurda giriş yapacak. 22 Eylül Cuma günü hava bazı şehirler için sıcaklık tahmini şöyle:

"Adana, Kozan'da 40, Eskişehir Sarıcakaya'da 39. Ankara 31, Bursa 30, Gaziantep 36, Kocaeli 30, İstanbul 29, İzmir 30, Şanlıurfa 38, Antalya 33, Aydın 36, Sivas 31, Muğla 34, Konya 31, Edirne 31 derece..."

BİR KÖTÜ HABER DAHA: ÇÖL TOZU GELİYOR

Meteorolojik kaynakların değerlendirmesine göre Suriye üzerinden yurdumuza girecek çöl tozunun ilk olarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya gibi illerimizde etkisini göstermesi gerekiyor.

Kaynaklar tarafından Doğu Anadolu bölgesindeki illerimize yapılan uyarıda, vatandaşların evde balkon, cam, araç temizliği gibi aktivitelerden uzak durması gerektiği kaydedildi. Suyun zaten az olduğu bugünlerde çöl tozlarının yeniden balkonları kirleteceğine dikkat çekildi.