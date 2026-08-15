Cumartesi Anneleri 1116. haftada: 33 yıldır kayıp Nadir Nayci için adalet çağrısı

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek amacıyla düzenledikleri 1116’ncı hafta eyleminde, 1993 yılında Cizre’de kaybedilen Nadir Nayci için adalet istedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon’un da destek verdiği eylemde basın açıklamasını Cumartesi İnsanları’ndan İkbal Eren okudu.

ATI EVE DÖNDÜ, KENDİSİ DÖNMEDİ...

Açıklamada yer alan bilgilere göre 65 yaşında ve 7 çocuk babası olan Nadir Nayci, Cizre’de at arabacılığı yapıyordu. Nayci, 1993 yılında atlarından birini Aşağıçeşme köyündeki akrabalarına götürmek üzere evinden ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi.

Ertesi sabah Nayci’nin atının tek başına eve dönmesi üzerine ailesi arama çalışması başlattı. Aile, Nayci’nin Aşağıçeşme köyüne hiç gitmediğini öğrendi.

Nayci’nin köye ulaşmak için Kuştepe’den geçmesi gerektiği belirtilirken, ailenin onun burada alıkonulmuş olabileceğinden şüphelendiği aktarıldı.

Nayci’nin oğlu Ramazan Nayci’nin, dönemin Cizre İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cemal Temizöz’e giderek babasının kaybolduğunu bildirdiği belirtildi.

Ramazan Nayci’nin, babasının Kuştepe’de alıkonulduğunu düşündüğünü söyleyerek bölgeye asker gönderilmesini istediği, ancak bu talebinin karşılanmadığı aktarıldı.

Ailenin ağır baskı ve korku koşulları nedeniyle uzun süre savcılığa başvuramadığı, ilk başvurunun 2004 yılında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına yapıldığı ve soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı belirtildi.

KUŞTEPE’DE KEMİKLER BULUNMUŞTU

2009 yılında Kuştepe’de “ölüm evleri” ve kemiklerin bulunmasının ardından Ramazan Nayci yeniden savcılığa başvurdu. Bulunan kemiklerin babasına ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA karşılaştırması yapılmasını talep etti.

Ancak 2009/432 sayılı dosyada da aile açısından sonuç alınamadığı ifade edildi.

Nayci’nin kaybedilmesine ilişkin Cizre JİTEM davasında itirafçı sanık Mehmet Nuri Binzet’in ifadelerinin de bulunduğu aktarıldı. Binzet, Nayci’nin Hizbullahçılar tarafından gözaltına alındığını ve dönemin Cizre Belediye Başkanı ile korucu başı Kamil Atağ’ın Nayci’nin öldürülmesi yönünde emir verdiğini öne sürdü.

“NADİR NAYCİ NEREDE?”

Cumartesi Anneleri açıklamada, 33 yıldır Nadir Nayci’nin akıbetinin bilinmediğine dikkat çekerek “Nadir Nayci nerede?” diye sordu.

Açıklamada, Nayci’nin kaybedilmesine ilişkin iddiaların neden etkin biçimde soruşturulmadığı, Kuştepe’de bulunan kemiklere ilişkin DNA karşılaştırmasının neden sonuçlandırılmadığı ve tanık anlatımlarının neden gereği gibi araştırılmadığı soruldu.

Cumartesi Anneleri, İHD İstanbul Şubesi ve Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon; Nadir Nayci’nin akıbetinin açığa çıkarılmasını, sorumluların tespit edilmesini ve etkili bir soruşturma yürütülerek adalet sağlanmasını istedi.

Açıklamada, “Kaç yıl geçerse geçsin; Nadir Nayci için, tüm kayıplarımız için, adalet istemekten, devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” denildi.