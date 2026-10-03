Cumartesi Anneleri 1123. haftada sordu: İbrahim Gündem 35 yıldır nerede?

Kayıp yakınları, Galatasaray Meydanı polis bariyerleriyle çevrildiği için bu hafta da açıklamalarını bariyerlerin önünde gerçekleştirdi. Ellerinde kayıplarının fotoğraflarını ve karanfiller taşıyan Cumartesi Anneleri, yıllardır sürdürdükleri adalet ve hakikat arayışının devam ettiğini vurguladı.

Eylemde yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İbrahim Gündem’in 25 Eylül 1991 gecesi Hazro’ya bağlı Sarıerik köyündeki evine askerler tarafından yapılan baskın sırasında gözaltına alındığı belirtildi.

“GÖZALTINA ALINMADI” DENİLDİ

Cumartesi Anneleri’nin aktardığına göre; İbrahim Gündem, ailesinin ve köylülerin tanıklığında askerler tarafından evinden götürüldü. Gündem’in babasına ise, oğlunun ertesi gün serbest bırakılacağı söylendi.

Ancak ertesi gün karakola giden aileye İbrahim Gündem’in gözaltına alınmadığı söylendi. Ailenin Hazro Cumhuriyet Savcılığı’na ve karakola yaptığı başvurulardan da sonuç alamadığı belirtildi.

Baba Ahmet Gündem’in daha sonra Diyarbakır Valiliği ve İl Jandarma Alay Komutanlığı’na başvurarak oğlunun akıbetini sorduğu, ancak sonuç alamadığı aktarıldı. Açıklamada, Ahmet Gündem’e başvuruları sırasında baskı ve tehditte bulunulduğu da ileri sürüldü.

AİLE GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

Açıklamaya göre Gündem Ailesi’nin yaşadığı baskılar bununla da sınırlı kalmadı. 15 Şubat 1993’te evlerinin askerler ve korucular tarafından yakıldığı iddiasının ardından aile Diyarbakır’a göç etmek zorunda kaldı.

İbrahim Gündem’in anne ve babası Ahmet ile Meryem Gündem’in, oğullarının akıbetini öğrenemeden hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Cumartesi Anneleri, Gündem dosyasında 35 yıldır etkin bir soruşturma yürütülmediğini savunarak sorumluların ortaya çıkarılmasını ve İbrahim Gündem’in akıbetinin ailesine açıklanmasını istedi.

Açıklamada, “İbrahim Gündem dosyasında etkin soruşturma yükümlülüğünüzü yerine getirin. Hakikatin üzerindeki örtüyü kaldırın. Failleri ve sorumluları ortaya çıkarın” çağrısı yapıldı.

KARDEŞİNDEN MEKTUP: “KEMİKLERİNE KAVUŞMADAN ÖLMEK İSTEMİYORUM”

Eylemde, İbrahim Gündem’in kız kardeşi Feride Gündem’in mektubu da okundu.

Diyarbakır Koşuyolu’ndan gönderilen mektupta, ailenin 35 yıldır İbrahim Gündem’den gelecek haberi beklediği ifade edildi. Anne ve babasının oğullarının akıbetini öğrenemeden yaşamını yitirdiğini belirten Feride Gündem, ağabeyinin bulunmasını istedi.

Gündem mektubunda, “Onun kemiklerine kavuşmadan ölmek istemiyorum. Bu hayattaki tek dileğim bu” ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin bulunması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Gündem, “Bu davayı bırakmayacağız” dedi.

Cumartesi Anneleri ise, 1123’üncü haftada da kayıplarının akıbeti açıklanana ve sorumluların yargılanması sağlanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.